Nyss hemkommen från Argentina slås jag över hur jakten på det perfekta vinodlingsklimatet tagit sig till närapå otroliga höjder. Här finns idag världens högst belägna vingård – men blir vinet bättre för det?

Ja, det har nästan blivit en slags tävling och just nu leder vinhuset Colomé i Salta-provinsen. På upp till 3 111 meters höjd över havet odlas druvorna till vinet Altura Máxima. Tänk er Kebnekaises sydtopp. Tänk er sedan ytterligare tusen meter rakt upp. Tanken ger åtminstone mig svindel i dubbel bemärkelse.

Varför så högt?

Jo i Argentina ligger de historiskt viktigaste vinområdena ganska långt norrut, i Mendoza och Salta. Ju närmare ekvatorn man kommer, desto varmare är det generellt. Men idag vill folk inte ha så maffig och "syltig" smak i sina viner, utan frisk syra och balans – något man får i "lagom" varmt klimat. Så den varma breddgraden kompenseras med att man söker sig uppåt. Dessutom ger det starka solljuset andra fördelar till vinet som blir intensivare i färg och smak.

Ja, till och med rikare i det, enligt många, nyttiga ämnet resveratrol.

I Mendozas Uco-dal växer exempelvis druvorna från 1 000 meters höjd med Andernas snötäckta toppar som kuliss, och i Cafayate i Salta hör höjder uppåt 2 000 meter inte till ovanligheterna. Här hittar man svalka under natten och friska vindar under dagen. Däremot hittar man väldigt lite vatten. Det är just vattnet som är den begränsande faktorn, utan den skulle ännu fler odla ännu högre.

Resultatet blir eleganta viner med frisk syra snarare än de mer sötfruktiga vinerna från samma breddgrad, men från lägre belägna vingårdar.

Höghöjdsodling är idag inget ovanligt och till och med trendigt. Under en period övergavs oländiga vingårdar till förmån för gårdarna nere i dalarna som var lättare att sköta om. Men italienarna har exempelvis alltid gillat sina bergssluttningar och när 2000-talets Etna-revival slog till var det med vin av druvor odlade på uppåt 1 000 meters höjd. I hela det långa Italien hör faktiskt de sydligt belägna vingårdarna på Siciliens Etna till dem som skördas allra sist.

Smakmässigt helt rätt i tiden och trenden har därför även nått andra varma klimat, som i Spanien, Sydafrika och Australien där allt fler söker sig uppåt för mer fräschör.

Det räcker dock inte att odla högt, utan det gäller att fullfölja stilmässigt genom försiktig vinmakning så att inte elegansen försvinner bakom koncentrerad urlakning och lång fatlagring. Just på den fronten är det fortfarande lite si och så i Argentina. För medan vissa vinmakare drar på med extra allt när de väl fått in druvorna i vineriet är det ett fåtal som förstått att, om man nu anstränger sig med att anlägga odlingar uppe i bergen så ska det också kännas i vinet.

Annars är det inte så stor vits med att jaga det perfekta klimatet, ens på 3 111 meter.