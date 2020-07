Klimatförnekare gynnas av amerikansk press

Det är lättare att sprida budskap om att det är onödigt med åtgärder för att hejda den globala uppvärmningen än att det är nödvändigt. Det framgår av en ny studie som publiceras i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift Pnas.

Studien går igenom i vilken utsträckning pressmeddelanden om klimatfrågan har citerats i de tre stora dagstidningarna New York Times, The Wall Street Journal och USA Today. Totalt handlar det om nästan 35 000 artiklar, under perioden 1985–2014.