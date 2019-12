Klimatförändringar bakom Nepals dengueepidemi

Klimatförändringar har på kort tid blivit ett hot mot folkhälsan i Nepal, skriver ett forskarlag från Global Health and Sustainable Development i University College i London och Sukraraj Tropical and Infectious Disease Hospital i Katmandu i vetenskapstidskriften The Lancet.

2019 i Nepal innebar oväntade regnmängder, översvämningar och landras i många delar av landet. Året beskrivs i rapporten i The Lancet som det blötaste på ett årtionde – hydrologiska omständigheter som bäddade för den dengueepidemi som har tagit bergsnationen på sängen.