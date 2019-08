Klimatet blir en försvars- och säkerhetsfråga i EU

HELSINGFORS Samtalen i Finlandiahuset, där försvars- och utrikesministrarna träffas under två dagar, inleddes med en session under programpunkten ”Klimatet och försvaret/säkerheten”, under ledning av EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini.

– Förmodligen var Europeiska unionen bland de första att erkänna att klimatförändringar utgör ett säkerhetshot och en säkerhetsutmaning, förklarade Mogherini och hänvisade fortsatt internationellt samarbete till klimattoppmötet i New York om tre veckor.