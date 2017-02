Klickfest bland fjällsugna – men utbudet skralt

Många klick på varje boende är resultatet när utbudet av fjällbostäder till salu fortsätter att minska. Arkivbild. Foto: Christine Olsson/TT

– En förklaring till att intresset är stort är att vi har ett väldigt gynnsamt ränteläge som gör att det är relativt billigt att äga. Samtidigt finns det en möjlighet att få en intäkt på bostaden genom uthyrning, säger Staffan Tell, pressansvarig på Hemnet.

Åre noterade under december och januari den största utbudsminskningen. Där fanns 19 procent färre fjällbostäder till salu jämfört med samma period ett år tidigare. Antalet klick per objekt ökade där med 55 procent. I Idre ökade antalet klick per objekt med 37 procent och utbudet var 11 procent lägre än i fjol. Även i Vemdalen var utbudet 11 procent lägre men där ökade klickandet med 33 procent.

Sälen hade det största utbudet med 101 bostäder till salu, men det var ändå 7 procent färre än januari-december föregående år. Klickandet på bostäderna ökade dock med 32 procent.

Staffan Tell på Hemnet tror att intresset för fjällboende kommer att hålla i sig det närmaste året eftersom det inte finns några tydliga indikationer på att räntan kommer att höjas.

– Som det ser ut i dag kan man köpa ett fritidshus och så räcker det med att man hyr ut det några veckor för täcka sina räntekostnader.