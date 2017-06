Kleerup: ”Det är lättare att bli spelad som tjej”

Andreas Kleerup. Foto: Lars Pehrson

Andreas Kleerup rynkar ögonbrynen bakom de rosatonade solglasögonen.

– Någon skrev att lika länge som Beatles fanns har det tagit för mig att göra en uppföljare. Men alltså, det finns ju anledningar. Jag har spelat in med Me and my army och gjort en massa andra grejer, som musiken till Ufopodden.

Det är uppenbarligen en öm punkt. Förra året utlovades ett nytt album, men utöver hans tolkningar från ”Så mycket bättre” och en singel kom inget material från Kleerup. Samarbetet han hade tillsammans med en annan svensk låtskrivare fungerade inte, och han berättar att en hel inspelad skiva gick i stöpet.

Nu har han startat ett eget skivbolag, Bully the Bullies, och häromdagen släpptes ep:n ”Recapture” med avskalade akustiska versioner av örhängen som ”With every heartbeat”, ”Longing for lullabies” och ”Until we bleed”. Denna gång är det inte Robyn, Titiyo eller Lykke Li som sjunger, utan Kleerup själv.

– Jag ville visa dem som säger att jag inte kan sjunga. Och så ville jag göra en Leonard Cohen-grej, som hans sista skivor var. Det var hans röst och en akkegura. Trumlöst. Men lyssnar man med lurar hör man att det händer massor i produktionen.

Han verkar lite orolig över att någon ska tro att han legat på latsidan, och berättar att ”Recapture” bara är en liten del av det vi kommer att få höra från honom framöver.

– Det kommer att släppas mycket musik detta år. Jag har jobbat med allt från pianomusik, instrumentalt till vanliga Kleerupgrejer. Så alla som säger att jag inte varit produktiv kan äta gladiatormat, sådana där baljväxter som gör att man får tjocka muskler och blir deffad på ett fult sätt, säger han och gestikulerar hur sådana muskler ser ut.

Andreas Kleerup, musikundret som slog igenom stort med det självbetitlade debutalbumet 2008 tycks revanschlysten. Kritiker har frågat sig varför han inte följde upp succén, utan istället släppte en rockplatta med bandet Me and my army och gjorde musik till Harry Martinsons rymdepos ”Aniara”. En ep släpptes visserligen 2014, men den länge omtalade fullängdaren har ännu inte kommit.

Men nu tar han fram mobiltelefonen.

– Vänta lite, du måste höra. Det är så svårt att säga det med ord…

Vi lyssnar på tre låtar från kommande skivan. Klassisk Kleerup med drömsk melankoli, 80-talsbeat och sång av bland andra Ana Diaz. Kleerup gungar med huvudet och nynnar med.

Nej, att förklara med ord är kanske inte hans starkaste sida. Han avlutar i princip aldrig en mening, och byter ibland spår mitt i samtalet. Jag drar mig till minnes att Niklas Strömstedt nämnde just detta i ”Så mycket bättre”. Att Kleerup är så snabb i tanken att han hoppar över övergångarna mellan olika ämnen, vilket kan vara lite förvirrande för samtalspartnern. På tal om ingenting börjar han prata om sin irritation över att kvinnliga artister kvoteras in på digitala listor.

– Det innebär ju att det är lättare att bli spelad som tjej. Men det är väl inte girl power, det är ju som att spela tennis mot någon som får skjuta utanför linjen.

– Så, nu fick jag ur mig det. Det är det som är så skönt med intervjuer, man får lufta av sig, säger han och lutar sig tillbaka i soffan.

Hans intervjuer har handlat lika mycket om självmordsförsök, droger, adhd och kärleksrelationer som om hans musik. När vännen Olle Ljungström dog förra året var läget riktigt illa och det höll enligt Kleerup själv på att spåra ur.

– Sedan la jag in mig på avgiftningsklinik. Nu har jag fått rätt medicin och mår strålande. Förutom att…

Kleerup berättar om en tidigare relation, och om sin son som han i dag inte tillåts träffa, vilket han beskriver som fruktansvärt, något som har ätit upp honom inifrån. Många av hans låtar handlar just om tidigare förhållanden, och verkar ha varit ett sätt att konstruktivt hantera svåra känslor. Med lyckat resultat, ska tilläggas. Men om detta vill han inte skapa musik.

– Jag har lovat mig själv att inte skriva låtar om saknaden av ett barn.

Varför inte?

– Nej, då skulle jag gå… då skulle jag öppna en dörr som… nej det går inte.