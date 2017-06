Klassiskt vädersmörgåsbord på midsommar

Sedan år 1990 har vädret på midsommaraftonen dominerats av svalt väder. Men det finns undantag som år 2005 då det i Stockholm och Lund var över 25 grader.

Man får backa tillbaka ända till 1935 för att hitta den högsta midsommartemperatur som uppmätts. Enligt SMHI anses just det året ha haft förra århundradets vackraste midsommarväder och i Sveg var det hela 35 grader varmt.

När det gäller kylslagna midsomrar var 1987 ett år att minnas, om man nu ens vill göra det. Då hade Stockholm 11 grader som högst under dagen och i inre Norrland var det på en del håll nära noll grader.

De senaste årens midsomrar har bjudit på en blandad kompott:

2016: Södra Sverige var vinnare förra året. I Götaland och Svealand dominerade regnskurarna och i Norrland låg molnen tätt.

2015: Varmast i norra Sverige. I Boden var det 21 grader varmt på midsommarafton. I södra Sverige var det däremot regn och i Stockholm blev det inte mer än 12 grader varmt som högst.

2014: Kylig luft strömmade ner över landet, men södra Götaland hade ändå strax över 20 grader. I norra Sverige var det knappt 15 grader och på sina håll blåsigt och regnigt.

2013: En blöt historia. Ett regnområde drog in över landet och drabbade mest Västra Götaland. Mollsjönäs nordost om Göteborg fick 23 millimeter regn. Temperaturerna var dock hyfsade och låg på 20–25 grader.

Källa: SMHI