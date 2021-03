Vilken är tidernas bästa Bee Gees-låt? Det är en popkulturellt relevant fråga du borda ägna lördagskvällen åt, istället för att slösa bort den på Mello. I mina ögon har bröderna Gibb aldrig riktigt fått den där ikonstatusen de så väl förtjänar. I välgjorda dokumentären The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart kan man följa deras väg från Isle of Man till Brisbane, London och Miami. En resa fylld av falsettsång, missbruksproblematik och tidlösa melodier. Jag lägger för övrigt min röst på How deep is your love.

I 32 år har familjen Lallerstedt drivit Eriks bakficka, kvarterskrogen som utvecklats till en liten institution nere vid Djurgårdsbron. Deras mogna stamgäster har avnjutit Biff Rydberg, Kalixlöjrom och en av stans bästa cheeseburgare. Men allt har sitt slut och till midsommar slår krogen dessvärre igen. Pandemin blev för tuff. Gå dit en sista gång och unna dig ett mål vällagad svenskfransk lyxhusmans.