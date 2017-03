Klassiker och USA präglar Dramatens höst

Regissören Farnaz Arbabi poserar framför Christoffer Svensson, Razmus Nyström, David Arnesen och Rikard Wolff vid torsdagens pressträff på Dramaten. Arbabi regisserar storsatsningen ”Angels in America I–II”. Foto: Jessica Gow/TT

Antika klassiker, ryska klassiker och moderna klassiker – och en satsning på att undersöka USA, som inleds på dagen ett år efter att Donald Trump blev president. Det är något av det Dramaten spelar under hösten 2017. Ett späckat program – teaterchef Eirik Stubø erbjuder också matinéer på veckodagar.

Stubø själv iscensätter dubbeldramat ”Kung Oidipus/Antigone”. Först på stora scenen kommer dock Tolstojs ”Anna Karenina”, regisserad av Tobias Theorell med Livia Millhagen. På Lilla scenen ges ”Ensam” av Alfhild Agrell, tolkad av Jenny Andreasson, därefter en ny pjäs av Mattias Andersson: ”Uppenbarelsen” som handlar om vårt behov av en Gud. Andersson inleder också hösten med dokumentära ”Mental states of Sweden in dance” med Cullbergbaletten.

Flera mindre produktioner kommer att spelas. Beckettmonologen ”Krapps sista band” ges med Jan Malmsjö, regi Karl Dunér. ”Fadren” av Strindberg med Anna Pettersson – också regi – och Johan Rabaeus spelas på Strindbergs Intima teater, men får stöd av Dramaten, och ges därför också på Lilla scenen.

Elverket blir amerikanskt. Först via ”Swede Hollow” som bygger på boken av Ola Larsmo, om svenskar som for till USA – regi Alexander Mørk-Eidem. Till våren 2018 blir det så premiär på storsatsningen ”Angels in America I-II” om ett reaktionärt amerikanskt 1980-tal som liknar i dag, menar regissören Farnaz Arbabi. Bland andra medverkar Rikard Wolff som högerpolitikern Roy Cohn.

Unga Dramaten ger ”Här kommer alla känslorna på en och samma gång” om komiker instängda i ett låst rum, av David Wiberg känd för sina pjäser om/med Linnea. ”Flickland” av Jörgen Dahlqvist är en skräckfantasi med dockor av Erik Holmström. Med Fryshuset ger man också "Klipp han” om skjutningar.

Våren 2018 presenterar Dramaten bland annat ”Tartuffe” iscensatt av Staffan Valdemar Holm, ”Peer Gynt” tolkad av tysken Michael Thalheimer och Noréns ”Höst och vinter” regisserad av Stefan Larsson. Dessutom inleder man en stor satsning med anledning av att 100 år gått sedan Ingmar Bergman föddes