Klassiker – originalversion eller omstöpta, eller försedda med nyskrivna epiloger – det är den dominerande trenden på Stockholms två största teatrar under hösten 2018. Under samma vecka har Kulturhuset Stadsteatern och Dramaten presenterat sina höstpremiärer. Mest tydligt är ansamlingen av klassiker: ända från det gamla Grekland, över elisabetansk tid och 1800-tal till den absurda eran från 1950-talet. Lägg därtill Bergmanfestivalen på Dramaten under hösten, och listan på verk från en etablerad kanon blir komplett. Dåtid är ett säkert kort.