Bryter tystnaden: ”Hundra procent är sant”

Klas Östergren tog sitt inträde i Svenska Akademien den 20 december 2014, och fick inför detta skaffa sin första frack. "Jag köpte en direkt, en ganska fin och dyr. Man får ett litet klädesbidrag av Akademien", säger han. Den 6 april 2018 lämnade han Akademien med Leonard Cohens ord "I'm leaving the table, I'm out of the game". Sammanlagt blev det 1 229 dagar som ledamot. Arkivbild.