Klas Eklund: Det viktigaste är en rejäl skattereform

Författaren och SEB:s tidigare chefsekonom, Klas Eklund. Foto: Lars Pehrson

Klas Eklund har varit med ett tag. Redan i slutet av 1980-talet gav han ut “Vår ekonomi – en introduktion till samhällsekonomin.” Tretton upplagor senare har den blivit Sveriges mest sålda lärobok i ekonomi. Innan boken gavs ut för första gången jobbade den nu 65-åriga Klas Eklund som ekonomisk-politiske rådgivare åt den dåvarande socialdemokratiska statsministern Olof Palme.

Sedan dess har världsekonomin förändrats dramatiskt. Globaliseringen har lett till ökad handel och pengar och människor kan flytta mellan länder på ett helt annat sätt än tidigare. Men globaliseringen har också lett till ökade klyftor.

Om Sverige ska lyckas i en sådan ny miljö måste politikerna göra mer för att få ned arbetslösheten genom att göra det lättare för människor att komma in på arbetsmarknaden, menar Klas Eklund.

– Det behövs lägre lönekostnader antingen via lägre lön eller via subventionerade anställningsvillkor eller snabbspår via utbildning.

Är Sverige väl rustat för att möta globaliseringen?

– Ja och nej. Sverige ligger långt fram när det gäller innovationer och ny teknik. Vi har blivit en experimentverkstad för nya typer av mode och spel. Vi har internetkompetens och vi är datormässigt mogna, förklarar Klas Eklund.

– Men på två områden släpar vi efter. Det ena är att vi har en tudelad arbetsmarknad med en extremt hög arbetslöshet bland framförallt lågutbildade och nyanlända. Det andra är att det verkar som om det svenska utbildningssystemet har sackat de senaste decennierna.

Men det är inte bara förutsättningarna på svensk arbetsmarknad som förändrats av globaliseringen.

Klas Eklund tycker att Riksbanken borde bli lite mer avspänd i sin relation till sitt inflationsmål på 2 procent. Foto: Lars Pehrson

Den ökade konkurrensen mellan länder har lagt en våt filt över inflationen. Det har tvingat en del centralbanker att sänka sina styrräntor till minus för att undvika en negativ spiral av minskad tillväxt och sjunkande priser – eller deflation - när människor låter bli att konsumera i väntan på att saker ska bli ännu billigare längre fram.

Hur minusräntor fungerar är något som Klas Eklund behövt lägga till i sin lärobok sedan den global finanskrisen bröt ut för snart nio år sedan. De låga räntorna var, enligt Eklund, nödvändiga för att rädda världen från en depression. Men i Sverige har centralbanken gått för långt när den bestämde sig för att sänka räntan under noll.

– Jag tror inte att investeringsviljan blir större eller starkare av att man går från noll till -0,5 procent. Snarare tvärtom, därför att den negativa räntan skapar stor osäkerhet om Sveriges konjunkturutsikter. Vet Riksbanken något som vi inte vet? Varför är de så nervösa? Varför tar de till det här panikinstrumentet?

Det borde finnas en viss flexibilitet i tolkningen när det gäller på vilken sikt målet ska uppnås.

Riksbanken borde i stället bli lite mer avspänd i sin relation till sitt inflationsmål på 2 procent, tycker Klas Eklund.

Målet kom till på 1990-talet för att få bukt med hög inflation som drevs på av höga löneökningar. De höga löneökningarna urholkade i sin tur företagens konkurrenskraft genom att göra exporten dyrare jämfört med andra länders.

– Jag ser ingen poäng i att det måste vara exakt 2 procent. Det borde finnas en viss flexibilitet i tolkningen när det gäller på vilken sikt målet ska uppnås, råder Klas Eklund.

Svenska makthavare har i stället större utmaningar som de borde ta itu med så snart som möjligt – till exempel åtgärder som minskar risken för en boprisbubbla och ökar incitamenten att arbeta, menar Klas Eklund.

– För mig är det allra viktigaste en rejäl skattereform. En rejäl skattereform betyder lägre skatt på arbete och bredare skattebaser, till exempel en breddning av momsen, en ny fastighetsskatt eller en nedtrappning av skatteavdragen. Alla de sakerna som ekonomer alltid vill ha, men som vi vet att politikerna inte kommer orka med.