De flesta som tagit några kliv på ålderstrappan har troligen blivit inbjudna till återträffar med sin gamla grundskole- eller gymnasieklass. En inbjudan som ofta mottas med blandade känslor, delvis beroende på vilken position man har haft under skolåren. De som varit på återträffar vet också hur snabbt man återinträder i sin gamla roll i förhållande till kamraterna, oavsett vad som hänt senare i livet. Starka känslor kan komma till uttryck, alltifrån blyghet, återuppväckt kärlek och underlägsenhet till konfrontation och revansch.

Tanken på klassträffen kan, som i Anna Odells "Återträffen", vara konfrontativt skoningslös eller som hos Janis Joplin spegla både smärtan från skoltiden och revanschism. När Dick Cavett intervjuar henne, och hon berättar att hon ska på sin High School Reunion, frågar han om hon hade några vänner och om hon har något att tala med dem om. "Man, I gone laugh a lot … They laughed my out of class, out of town and out of state … So I am going home."