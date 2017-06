Klart: Howard tar över Han Solo-filmen

Ron Howard. Arkivbild. Foto: Jordan Strauss/AP/TT

Dagen efter beskedet att regissörerna Phil Lord och Chris Miller fått lämna den pågående produktionen av filmen om "Star wars"-ikonen Han Solo meddelar Lucasfilm att Ron Howard tar över regiuppdraget.

Howard, vars senaste filmer "Inferno" och "In the heart of the sea" inte gick hem hos vare sig kritiker eller publik, kommer omgående att sätta sig ned med materialet som har filmat hittills för att sedan avgöra hur mycket som behöver kompletteras eller spelas in på nytt, skriver Variety.

Lord och Miller hade bara veckor kvar av inspelningen när de fick lämna filmen på grund av det Lucasfilm kallar för "kreativa meningsskiljaktigheter". Det är ovanligt att regissörer får sparken så sent in i en produktion och det står ännu inte klart hur regissörsfacket DGA kommer att fatta beslut om det blir Lord och Miller eller Howard, eller alla tre, som får stå som filmens regissör.

Annons X

Den ännu obetitlade filmen har planerad premiär i maj nästa år.