Klart för nya flygplan för blivande Gripenpiloter

En av de mest segslitna frågorna för det svenska flygvapnet har till sist fått sin lösning. I vilket fall en del av lösningen.

FMV, som köper in materiel till det svenska försvaret, har precis köpt in sju nya skolflygplan för 2 miljarder kronor från tyska Grob Aircraft. I priset ingår även nya simulatorer, annan utrustning, drift av planen under tre år och rätt att köpa fler plan.