Klart att Fisher medverkar i "Star wars IX"

Carrie Fisher kommer att synas i den nionde "Star wars"-filmen. Det står klart sedan hennes dotter Billie Lourd och bror Todd Fisher gett filmskaparna sitt godkännande till att använda material som skådespelaren hann spela in före hennes död i december i fjol, skriver The Hollywood Reporter.

– Vi frågade oss "hur plockar man bort henne ur filmen?" Svaret är att det gör man inte, säger Todd Fisher.

Brodern säger att han inte vet hur mycket Carrie Fishers rollfigur Leia kommer att medverka i film nummer nio. Det har tidigare rapporterats att hon hann spela in alla sina scener till den åttonde filmen, med titeln "Star wars: The last jedi", som har premiär senare i år.