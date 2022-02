Klara Hammarström: ”Familjen har alltid pushat”

Ålder: 21

Yrke: Sångerska. Har varit med två gånger i Melodifestivalen, senast med låten ”Beat of broken hearts”. I år är hon med för tredje gången med låten ”Run to the hills”.

Bakgrund: Har också medverkat tillsammans med sin familj i SVT-serien ”Familjen Hammarström”, som handlar om bland annat familjens stora hästintresse. Klara var tidigare tävlingsryttare och har vunnit ett EM-brons och fem SM-guld. Hon sjunger i år den svenska OS-låten ”Guld, svett och tårar”.

Övrigt: Klara har tio syskon och kommer från Delsbo, men bor nu i Stockholm.