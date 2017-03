Tålamodet slut – tusentals kineser blir ”smogflyktingar”

Luftföroreningarna i Kina leder till att 300 000 till 1 miljon människor dör i förtid i Kina varje år, enligt WHO – långt fler än i något annat land i världen. Så mycket som var tredje dödsfall i städerna i norra delarna av landet kan kopplas till luftföroreningarna, enligt en studie utförd av Nanjing University’s School of the Environment.

Andra studier har visat att den genomsnittliga livslängden har förkortats med 25 månader i Kina, på grund av föroreningarna. I landets norra delar är det ännu värre – här har den förväntade livslängden sjunkit med 5,5 år, enligt en studie som South China Morning Post rapporterade om i december.

För att minska smogproblemen, planerar nu Kinas myndigheter bland annat att begränsa stål- och aluminiumproduktionens verksamhet under vintertid. Även kolanvändningen ska minska, enligt ett policydokument som nyhetsbyrån Reuters tagit del av.