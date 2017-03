Skolor slarvar – vikarier anställs utan kontroll

Foto: Lars Pehrson

På flera av Stockholms största grundskolor har vikarier fått jobb utan att skolan sett ett utdrag från belastningsregistret. Enligt lagen måste alla som jobbar på en skola visa upp registerutdraget innan de börjar arbeta – detta för att skydda barn och unga mot sexualbrott och andra grova brott.

Men SvD:s granskning av de tio största grundskolorna i Stockholm visar att det i flera fall skett långt efter att personen anställts. I flera fall saknas dokumentation som styrker att något utdrag har visats upp alls.

– Lagstiftningen är tydlig. Har man inte visat upp ett belastningsregister så får man inte arbeta på en skola, säger Anna Karin Boqvist, jurist vid Barnombudsmannen (BO).

Annons X

När SvD ser över anställningarna för 335 timvikarier under vår- och höstterminen 2016 visar det sig att det finns ett tjugotal vikarier vars belastningsregister inte visats upp innan de börjat arbeta med barn på skolan. Fem av de skolor som granskats har brustit i kontroll. Bland annat fick en man vikariera som fritidsledare och gympalärare på en lågstadieskola i nästan två månader innan ett registerutdrag visades upp.

Foto: Jessica Gow/ TT

När SvD:s reportrar söker jobb på skolor i Stockholm kommer ett jobberbjudande bara minuter efter ansökan är skickad. Erbjudandet är att börja arbeta redan dagen efter som elevassistent till barn med specialbehov. Detta helt utan krav på att ett registerutdrag ska visas upp.

– Barn i skolan är i en sån oerhörd beroendesituation till de vuxna och bakgrundskollen med registerutdragen är en viktig del för att skydda barnen, säger Anna Karin Boqvist.

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

På Johan Skytteskolan, där två vikarier fått jobba utan att uppvisa registerutdraget, ser man med allvar på det som skett.

– Det här är någonting som inte får hända. Det är oacceptabelt och vi är oerhört besvikna. Alla barn och föräldrar måste kunna känna sig trygga, säger Stig Gisslén, rektor på skolan.

På Engelbrektsskolan förekommer fyra fall av vikarier som jobbat utan registerutdrag. Rektor Tomas Hultquist har valt att inte kommentera undersökningen.

Andra rektorer som SvD har varit i kontakt med nämner personalbrist och stress som möjliga anledningar till att kontrollen brustit.

Nu är lagstiftningen lite för svävande. Jag önskar att det fanns mer konkreta direktiv till skolorna.

Men bristerna handlar inte bara om att utdragen visats upp för sent. I flera fall går det inte att se om kontrollen har gjorts över huvud taget, och här brister samtliga skolor i granskningen.

Enligt Skolverket måste skolorna, i efterhand, kunna styrka att lagen följts genom att spara en kopia på registerutdraget, eller genom en anteckning om att utdraget visats upp. I 180 av de 335 granskade anställningarna går det inte att styrka när, och för vem, utdraget visats upp.

Olle Burell (S), skolborgarråd i Stockholm, meddelar genom sin pressekreterare att han avböjer intervju och hänvisar i stället till Astrid Gadman, personalchef på utbildningsförvaltningen.

Gadman menar att ansvaret i första hand ligger på skolornas rektorer, men att utbildningsförvaltningen ska se till att skolorna följer lagen.

– Vi har internkontroller som vi gör på skolorna och där finns dessa frågor med. Men vi kan säkert göra mer. Om jag som förälder hade haft mina barn på en skola där personalen inte har lämnat in ett registerutdrag i tid hade jag varit upprörd. Jag kan inte försvara det på något sätt. Vi måste följa reglerna, punkt slut.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Enligt Gadman bör regelverket kring hur man ska hantera dokumentationen ses över.

– Nu är lagstiftningen lite för svävande. Jag önskar att det fanns mer konkreta direktiv till skolorna. Kanske att skolorna måste spara originalen på registerutdragen och förvara det i personalakten.

Hon menar också att skolorna bör vara extra försiktiga med anställningar under perioder av personalbrist.

– Just nu finns det ännu större anledning att vara noggrann i processen. Folk som normalt inte får anställning under vanliga förhållanden kanske får det under tider av personalbrist.

På Eriksdalsskolan, som brustit i ett fall, försöker man komma till rätta med problemet genom att använda sig av personal man redan känner till.

– Det här är viktigt och vi försöker ha de rutinerna. Vi försöker använda oss av fasta vikarier och vi tar referenser, säger Happy Hilmarsdottir, rektor på skolan.

I ett mail förklarar Hilmarsdottir att man i en akut situation lät en bekant person arbeta två dagar innan registerutdraget kommit.

Ingen av vikarierna i granskningen har dömts för något av de brott som omfattas av registerkontrollen.

Vad gäller saken? • För att få en anställning inom förskola, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt annan pedagogisk verksamhet, krävs att personen visar ett utdrag ur belastningsregistret. • Lagen om registerkontroll av skolpersonal trädde i kraft 2008 och är sedan 2010 en del av den nya skollagen. 2013 utvidgades kravet på registerutdrag till att omfatta alla jobb som innebär regelbunden kontakt med barn. • Ett utdrag får vara upp till ett år gammalt när det lämnas in. • Det är personen som ska visa registerutdraget som ska ska begära ut utdragen från polismyndigheten. • Utdragen visar om en person har blivit dömd för brott som innebär allvarliga kränkningar mot andra människor. Det här syns i registerutdragen: • Alla sexualbrott • Barnpornografibrott • Mord • Dråp • Grov misshandel • Människorov • Grovt rån