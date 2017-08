Människor samlades i Barcelona på fredagen för en tyst minut för offren i torsdagens attack. Foto: Francisco Seco/AP

Tv-bilder från ett Barcelona i tårar har rullat ut över världen och vi känner igen kaoset och förödelsen. Hårt arbetande blåljuspersonal, sörjande människor, vittnen som berättar om lemlästade kroppar. Så småningom manifestationer över skadade och döda.

Ilskan slår till hos oss medan vi ännu en gång tvingas acceptera att oskyldiga har utsatts för terror med avsikt att döda. Om man inte själv är drabbad, eller känner någon som är det, så återgår livet snart till sin gilla gång, med de kända bilderna som en sorgefond i bakgrunden. Terrorattacker finns numera i vår tankesfär och har blivit något Europas folk tvingats hantera. Dåden trubbar av. Minskar chockverkan.

Förra sommarens vidriga dåd på Promenade des Anglais i Nice, då en gärningsman mejade ner 84 människor och skadade över 100, sammanföll med min semester. Strandpromenaden fylldes snabbt av sorg, men också av en tilltagande ström av journalister från världens alla hörn. Vita sändarbussar med paraboler på taket radade upp sig och det var inte en utan 50 eller kanske 100 stycken. Samtliga sökte vittnesberättelser och zoomade in blomsterhögar, ljus och människor i tårar. En man, sliten och som talar högt för sig själv i sitt drogrus, stagade upp sig och stirrade in i BBC:s kamera. De andra kameramännen såg ett lättillgängligt ”vittne” som talade och kön av välpudrade reportrar ringlade plötsligt lång.

Världens medier kan inte tiga när IS-krigare kör bilar in i folkmassor.

När det nu smällde i Barcelona vet också våra svenska mediehus, inklusive Svenska Dagbladet, hur slipstenen ska dras. Vi letar snabbt vittnesskildringar, talar med (samma) terrorexperter, funderar över svenskkopplingar, följer polisens arbete, säkrar bilder av misstänka gärningsmän på Facebook innan deras konton släcks ned, söker kopplingar med internationella terrornätverk, lyfter fram hjältar och snickrar på en sorgesång med en välkänd melodi.

Terror ingår numera i vår vardag. Om än så sällan i vårt närområde (vilket det i mycket högre grad gör för människor i exempelvis Mellanöstern). Det går bevisligen inte att skydda samhällen mot terrordåd med polisiär närvaro, dialog eller strängare straff. Heller kan inte världens medier stilla tiga när IS-krigare kör bilar in i folkmassor, skjuter och detonerar bomber i våra städer. Medielogiken är viktig att behålla, att rapportera det som händer och analysera dess konsekvenser.

Samtidigt går det inte att släppa vad de triumferande männen, som på nätet offentliggjort halshuggningar och målat upp ”Kalifatet” som paradiset på jorden, säger när nu Barcelona hukar i sorg.

Islamiska staten har förvisso förlorat mark i Syrien och Irak, men deras syfte är detsamma – att införa en extrem form av islam och och de väjer inte för att döda dem som inte följer deras lära. 267 svenskar har anslutit sig till terrornätverk i Irak och Syrien, drygt 100 har redan återvänt och fler är att vänta.

Vad har de med sig?

Nu visas samma bilder från dådet i Barcelona på IS egna propagandasajter som i alla andra mediekanaler, men med tillägget som vittnar om att terrorn inte heller kommer att sluta med blodbadet i Barcelona: ”There is no action without reaction”.