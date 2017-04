Landstinget fick fråga om terrorövning – tackade nej

Ambulanssjukvårdare på plats på Drottninggatan kort efter attentatet. Foto: Tomas Oneborg

Sjukvården i Stockholm klarade sitt uppdrag att ta hand om 15 skadade och fyra döda efter lastbilsattacken i fredags eftermiddag.

Samtidigt är det länge sedan Stockholmssjukvården var med i en övning med "stora volymer" svårt skadade efter en katastrof, olycka eller ett terrordåd. Något som kritiserats av Försvarsmakten och Socialstyrelsen.

Ändå avstod landstinget den 21 mars från att delta i den stora utbildningsövningen Meteor för hela den civil-militära vårdkedjan i händelse av en större terrorattack med minst 60 allvarligt skadade.

– Man måste gripa varje tillfälle att öva. Det visar terrordådet på Drottninggatan som dessutom kunde fått värre katastrofala följder om det funnits en bomb ombord i lastbilen eller om det blivit en andra attack, säger en sjukvårdsföreträdare inom Försvarsmakten.

Beslutet att tacka nej till Försvarsmaktens hemställan fattades av landstingsdirektören Malin Frenning.

– Vi har en plan som vi följer och vi övar kontinuerligt. Under 2017 har vi sex olika övningar med ledning och samverkan på regional nivå. I det här fallet passade det inte in i vår plan att lyfta ut ett sjukhus med fem personer. Dessutom bedömde vi att det inte var lämpligt med en övning under en stor ombyggnation på sjukhuset som har en verksamhet som medför ganska stora utmaningar även under normala omständigheter, säger hon.

En källa med god insyn i övningen Meteor påpekar att den inte skulle kostat ett öre för landstinget, det var ST-läkare under utbildning som skulle delta och bygget av de nya lokalerna skulle inte påverkas. Men landstinget ville inte ens hyra ut det katastrofmedicinska centret som finns vid Södersjukhuset.

Scenariot var just ett gymnasiedisco som attackerades av terrorister där 60 allvarligt skadade skulle transporteras till akutmottagningar med helikoptrar och stridsbåtar.

Magnus Blimark, arméöverläkare och överstelöjtnant, säger att han vill se mer av civil-militära sjukvårdsövningar och han lyfter fram Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska universitetssjukhuset som en förebild.

– De ser riskerna och har fattat allvaret. Under nästa år kommer vi ha en samövning där vi simulerar med över 100 skådespelare som skademarkörer. Även i Stockholm måste vi hitta samarbetsformer med landstinget för de katastrofmedicinska insatserna så att man inte skickar in oskyddad ambulanspersonal i osäkra situationer, säger Magnus Blimark.

Dag Larsson (S) är oppositionslandstingsråd i Stockholm och även ordförande i sjukvårdsdelegationen i Sveriges Kommuner och Landsting. Det är obegripligt att inte säga ja direkt till att öva kris- och katastrofberedskapen, anser han.

– Det är sanslöst dåligt skött, särskilt som vi har speciella lokaler för det vid Södersjukhuset.

Landstingsrådet Anna Starbrink (L):

– Vi har en noggrann planering för krisövningar som vi följer. Att inte delta i den här övningen var och är ingen politisk fråga och heller ingen resursfråga.