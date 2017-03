Flickornas dröm om skola krossas av barnäktenskap

FNAIDEK När solen går upp tar tolvårige Mahmoud käppen och ger sig ut och vallar får bland bergen i norra Libanon. Några timmar senare tar han sig till den lilla skolan i staden Fnaidek, som drivs av hjälporganisationen Concern. Där lär han sig franska och engelska – nya språk så annorlunda från arabiskan han vuxit upp med i Syrien. Det ska hjälpa honom att kunna gå i libanesisk skola så småningom.

– Det är roligt att få gå i skolan. Det har jag inte gjort på tre år sedan vi kom hit från Hama. Fast mina föräldrar vill helst att jag jobbar. Vi har inga pengar, och pappa är skadad. Jag är enda sonen, och mina åtta systrar kan ju inte jobba. Så jag måste tjäna pengar, säger Mahmoud.

Tolvårige Mahmoud i blå Adidaströja går i skolan och lär sig franska och engelska i den lilla staden Fnaidek. Foto: Peter Biro.

Han ler blygt och drar i ärmarna på sin blå Adidaströja där vi sitter utanför klassrummet. Om några timmar är det dags för honom att fortsätta valla fåren tills solnedgången – vilket ger honom motsvarande 200 kronor i månaden.

– Antingen vill jag bli advokat eller fåraherde. Bara något jobb där det inte blir bråk och en massa kaos.

Mahmoud är lyckligt lottad trots allt. Av de 500 000 syriska flyktingbarnen i Libanon går inte ens hälften i någon skola. Många driver runt, dras in i tiggeri eller svartjobb som mest liknar slaveri. Andra blir byte för tvångsrekrytering av terrorgrupper som IS eller Nusrafronten. Prostitution är vanligt och växande och många flickor drivs in i barnäktenskap.

Så var det för 25-åriga Wael al-Hassans 15-åriga lillasyster Betoul. Den utblottade familjen är på flykt i Libanon sedan fem år, Wael är förlamad efter att ha fått granatsplitter i ryggen och pappan saknar jobb.

– Vi kunde inte göra annat än gifta bort henne. Nu har hon fått en bra man som är 45 år. En kusin dessutom. Kunde inte ha slutat bättre, konstaterar mamma Naima.