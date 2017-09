Klädjätten stänger butiker – satsar på e-handel

Foto: Gene J. Puskar/AP

Det framgår av ett pressmeddelande från GAP med anledning av att bolaget på onsdagen håller en presentation om sina tillväxtsatsningar på en detaljhandelskonferens i Goldman Sachs regi.

"Under de senaste två åren har vi gjort väsentliga framsteg med hur vi driver vår verksamhet. Med det som grund skiftar vi nu fokus till tillväxt", heter det bland annat i pressmeddelandet.

Enligt GAP har bolaget nu byggt upp en online- och mobilverksamhet med hög lönsamhet och en tvåsiffrig försäljningstillväxt. GAP:s e-handelsplattform möjliggör ett antal olika omnichannelfunktioner så som en kommande satsningar på att click and collect, det vill säga köpa online och hämta varan i butik.

Annons X

För GAP:s varumärken Old Navy och Athlete är siktet inställt på att genom tillväxt i online- och mobilkanalerna nå en försäljning på över 10 respektive 1 miljard dollar inom de kommande åren. Senaste helårsperioden sålde Old Navy för 6,8 miljarder dollar medan Athletes försäljning inte särredovisades.

Under de kommande tre åren räknar GAP med att öppna cirka 270 nya butiker under varumärkena Old Navy och Athlete. Samtidigt väntas ungefär 200 underpresterande GAP- och Banana Republicbutiker stänga.