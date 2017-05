SPG:s Emelie Törling guidar dig till hur du ska klä dig om du vill framstå som en sann New Yorker.

Alla har sin egen idé om hur New York är som stad. Min första känsla kom från Sex and The City när jag var tonåring. Men mer på riktigt blev det när jag tillsammans med mina tjejkompisar satt som fastklistrad framför Gossip Girl. Det enda vi ville var att sitta The Met-trappan med en Starbuckskaffe i handen och promenera genom Central Park i stora solglasögon och prata om våra killproblem.

Det som jag alltid har tänkt och trott om New York, men som också visade sig vara en sanning utan modifikation är att alla klär sig snyggt. Extremt snyggt. Men det bästa är att det inte finns en underliggande regel om hur man ska klä sig, här klär du dig exakt som du vill, hur uppklätt eller nedklätt som helst. Bara inte lagom. Här är en guide till hur man klär sig som en riktig New Yorker.

Skinnjackan. Oavsett om du befinner dig Uptown eller Downtown, det är aldrig fel oavsett årstid eller tillfälle. Stor herrskinnjacka med uppvikta ärmar, kort sliten och tight eller ett vintage fynd som du har haft och älskat i tio år. Whatever makes your boat float!

Effortless fräschör. Att vara välmanikyrerad och välfriserad oavsett baseboll-kepsen och dina avklippta ankellånga jeans är standard. High Low always has and always will be right.

Solglasögonen oavsett väder är det ett måste. Du behöver dem för att ljuset är så ljust året om, (men det är inte så viktigt om vi ska vara ärliga). Det viktiga är att du har dem för att göra din look komplett.

Statement skorna. Om du glömmer att packa vissa saker, glöm bara inte DE DÄR skorna. Ta med de coolaste du har. Om du har de där galna bootsen du köpte för att du blev kär längst in i garderoben hemma men inte vågat använda dem, now’s their time to shine. En trend är dock att klackar är på väg bort, flats är tufft. Mycket traktorsulor och bekväma sneakers med twist.

Handväska. Här gäller lite samma tanke som skorna om än lite mer. Din handväska är ditt signature-piece. Är det en tygväska från din favorit-bokhandel som hänger med dig överallt, den senaste Gucci-väskan eller den slitna bruna handväskan som du köpte till dig själv på Ebay för 8 år? Det spelar ingen roll – märket är inte poängen med det hela utan mer om din relation till väskan.

Svart är alltid svart. Oavsett läge. Precis som Parisarna eller stilsäkra Sverige, så kan du alltid känna dig säker i helsvart. Varva med grått och blått.