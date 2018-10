Huttrar mig fram i utkanten av Visby för att köpa lunch. På andra sidan höstvinden, på ICA Wisborg, ska det visst finnas självplock-PicaDeli. Jag har inte varit där på trettiofem år och hade nog inte kunnat förklara vägen för någon annan, men den sitter lagrad i mina fötter, och när jag tittar ner på dem får jag syn på de blixthalkiga chelseabootsen jag hade när jag gick här i början av 1980-talet, dem som kullerstenen gjorde klacklösa.

Jag är på Gotland för att ta körkort. En extremt vanlig företeelse på ön där höstblåsten får hundra meter att kännas som en kilometer och tio kilometer att räknas som hundra mil, och där alla därför tar bilen precis överallt. Fastländska femtioplussare syns mer sällan på körskolan. Tidigare den här dagen hade jag bänkat mig för Riskettan-kursen – de andra femton artonåringarna i teorisalen hade nog snarare beskrivit situationen som att ett UFO gått ner för landning mitt ibland dem.

Men nu, när ett par sockiplast-tunna chelseaboots leder mig mot ICA Wisborg utan att låta mig minnas om det är hundra meter eller en halvmil kvar, landar jag plötsligt i mig själv. Det är som om jag går i en hel klunga av mina tidigare jag. Vi är tio stycken i rock’n’roll-sockiplast som börjar vika av åt olika håll längs vägen, tio dunkla skuggor som får kroppsliga konturer.

Där, i höghuset som markerar var villakvarteren övergår i betongförorten Gråbo, hade jag mitt första hyreskontrakt. Och där, i en mexitegelvilla på andra sidan bullerplanket, bodde en flickvän i en gillestuga med Joy Division och Adam And The Ants. Och ytterligare ett kvarter bort viker en ännu yngre version av mig själv av, in i en villaträdgård och ner i en gillestuga där jag själv var inneboende när jag började gymnasiet, och jag minns plötsligt glasklart min allra första kväll i egen bostad, hur stereoförstärkaren lyste i hörnet av ett beck-svart rum när jag spelade Echo And The Bunnymens debut-LP om och om igen … "I’ve been up to Villiers Terrace …" Och hur jag nästa morgon drog upp persiennen i mitt källarfönster och chockades av avhuggna fårhuvuden mot rutan – min hyresvärd, en fårfarmarfamilj, hade kommit in till stan med höstens skörd av den gotländska delikatessen "lambskalle". På kvällen torkade familjens tonårsdotter blodet ur mitt hår när jag råkat slå min egen skalle mot betongväggen i replokalen.

Minnesbilder börjar vina med vinden och rinna som tonårsblod från glömda sår. Jag blir helt tagen. Gamla drömmar återvänder, konstprojekt och jobbångest, fester och fasta förhållanden, men mest av allt en plågande höstvind, ensamma promenader, tankar på ständigt andra håll, otåliga planer för framtiden. Nu är allt tvärtom, jag gräver ner mig i dåtid, blir rörd av alla mina yngre Visby-jag.

Att jag som enda gotlänning aldrig tog körkort berodde på att jag lämnade ön och alla dess måsten. Så det är logiskt att jag åker tillbaka för att äntligen lära mig att köra bil. Men intensivkursen blir en intensiv inre resa tillbaka genom åren.

Om jag lyckades hålla mig kvar i nuet och ta körkortet? Det vet jag inte. Jag har två veckor kvar. Och är för gammal för måsten. Ni får hålla utkik efter huruvida nästa krönika handlar om en ny Nissan Leaf eller inte. Framtiden är fortfarande på väg.