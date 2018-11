Skitsamma vad jag röstade på i valet. Just nu känner jag bara rejäl respekt för ett enda parti, och det är ett parti jag aldrig någonsin röstat på. Nämligen Miljöpartiet.

Jag har aldrig haft mycket till övers för MP. Trots att dess kärnfråga kräver seriöst vetenskapsfokus har partiet historiskt lockat motsatsen till forskningsfrämjare – antroposofer och andra hokuspokus-ekologister. Och på senare år har man axlat regeringsansvaret genom att aningslöst bana väg för turkiska fascister (nej, Grå Vargarna var ingen djurrättsorganisation).

Så hur kan jag hysa så mycket mer respekt för Miljöpartiet idag?

Av det enkla skälet att politisk polarisering är det mest skadliga som finns, inte bara i Sverige just nu utan i hela världen – och för att MP i höst blivit ensamt om att på sakpolitiskt allvar vilja skippa blockpolitikens krystade kantringar och låsningar och överbrygga polariseringen.

Det är faktiskt en amerikansk journalist som får mig att förstå att uppskatta MP:s blocköverskridande manövrar denna höst. Steve Kornacki är något så sällsynt som en genuint opartisk politisk journalist, men så har han också gjort sig ett namn som historienördig statistikanalytiker och inte som åsiktsmaskin. Få kan som Kornacki avläsa komplexa opinionsundersökningar och uppbåda en sådan entusiasm för partipolitikens processer oavsett hoten mot demokratin och oavsett om hans läsare eller tv-tittare står till vänster eller höger. Så när Kornacki för ovanlighetens också verkligen TYCKER något, då lyssnar de flesta.

I sin nya bok The Red and the Blue, med underrubriken "The 1990s and the Birth of Political Tribalism", vill Kornacki påminna oss om att den extrema, hatiska polariseringen i politiken – det här att höger är från Mars och vänster från Venus – knappt existerade före 2000-talet. Kornacki daterar fenomenets födelse till den amerikanska valnatten år 2000, då USA för första gången på en hel generation upplevde ett helt jämnt val. Den republikanska strategen Newt Gingrich var först av alla att förstå vikten av att i det modernt mediedrivna samhället homogenisera all regional politik så att den speglade rikspolitikens överdrivet högljudda mediedebatter.

Gingrichs idé, sprungen ur den enorma republikanska dominansen under 1970- och 80-talen, var att om man i alla regionala val får Demokraternas representanter att bli lika hatade som Demokraternas senaste presidentkandidat så vinner man på båda nivåerna. Och det vi ser idag är samma sak fast oändligt mycket större och värre. Där rikstäckande kabel-tv-nyheter hjälpte Gingrich är det "fake news" i sociala medier som på kort tid skapat The Party of Donald Trump. Förr var Republikaner och Demokrater varandras grannar och medmänniskor – idag är de två krigande stammar.

Därför uppskattar jag Miljöpartiets fokus på realpolitik oavsett blockgränser. Alltför många av oss har accepterat att bli varandras skällsord, när vi i själva verket är varandras bättre hälft. Alla som lutar åt vänster behöver lyssna på goda argument om företagande, frihandel och försvar medan alla som lutar åt höger behöver perspektiv om fördelningspolitik inom skola och sjukvård. Och endast ett samhälle där vänster och höger lyssnar på varandra kan göra något åt klimatkrisen.

Sverige har inget krig mellan "kommunister" och "fascister" utan ett gemensamt, fredligt samhälle. Det är rätt sjukt att det just nu bara är MP som vill slå vakt om det.

