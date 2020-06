Det mesta tycks osäkert just nu, när mödosamt uppbyggda livsdrömmar krossas med kortast möjliga varsel, men jag törs garantera att någonstans står någon just nu i en nedsläckt lokal med sammanbitna tänder och reciterar följande ord från år 1910: ”If you can meet with Triumph and Disaster / And treat those two impostors just the same /…/ Or watch the things you gave your life to, broken / And stoop and build 'em up with worn-out tools”. (Karl Asplunds svenska version från 1943, där nederlag och seger kallas ”två bedragare av samma ull”, har inte riktigt klangen hos Rudyard Kiplings original.)

Under de 110 år sedan dikten ”If–” publicerades i sagoboken ”Rewards and fairies” har Rudyard Kiplings hyllning till historiens förlorare, desperadon som förstår att hålla god min i elakt spel, som inspirerats av Leander Starr Jamesons lika katastrofala som huvudlösa försök att störta regeringen i Sydafrika 1895–96, åtnjutit en aldrig sviktande popularitet och brukar rutinmässigt vinna varje omröstning om bästa engelskspråkiga dikt. Ryckt ur sitt sammanhang, sagobokens sällskap av pirater, andeväsen och upprorsmän, har diktens uppmaning att strunta i oddsen och ge sig äventyret hän framför allt blivit läst som en klassisk lektion i självkontroll, i konsten att bita ihop. 110 år av psykoanalys och posttraumatiskt stressyndrom har inte lyckats detronisera ”If–”: stoisk behärskning premieras fortfarande framför sjukdomsinsikt och bearbetning.