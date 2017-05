Kinnaman njuter av "House of cards"

Född: 1979.

Bakgrund: Studerade vid Teaterhögskolan i Malmö och arbetade sedan på Göteborgs stadsteater. Filmdebuterade 2002 i "Den osynlige" och nominerades till en Guldbagge 2008 för bästa biroll i "Johan Falk – Gruppen för särskilda insatser".

Genombrottet: Kom med rollen som "JW" i "Snabba cash" 2010, för vilken han även vann en Guldbagge för bästa manliga huvudroll. De senaste åren har han medverkat i flera stora, internationella produktioner som tv-serien "The killing", "Robocop", "Run all night" och "Suicide squad".

Aktuell: I femte säsongen av "House of cards" som snart börjar sändas på Netflix.

Källa: SFI, Imdb