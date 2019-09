Kinnaman infiltrerar i svenskbaserad thriller

– Den utspelar sig i New York. Det finns ingen koppling till Sverige i filmen, förutom att boken är svensk, säger han till TT.

"The informer" heter filmen när den nu går på bio i Storbritannien, där den även spelades in i fjol. Joel Kinnaman, Rosamund Pike och Clive Owen är toppnamnen i den engelskspråkiga filmatiseringen av Anders Roslund och Börge Hellströms ”Tre sekunder”. Den handlar om Piet Hoffman, som infiltrerar ett kriminellt gäng i fängelset. I "The informer" heter han Pete Koslow.