Kinks-sångaren skriver bok om Storbritannien

Ray Davies tänker på brexit. Arkivbild. Foto: Joel Ryan/AP/TT

Ray Davies, frontfigur i det brittiska bandet The Kinks, ska skriva en bok om hemlandet, skriver The Guardian. Hitmakaren förutspår en dyster framtid för Storbritannien.

– Det kommer att bli ett skifte av gigantiska proportioner. Större än Berlinmuren, säger han till The Guardian och syftar på brexit.

– Kulturen håller på att implodera, fortsätter han.

Ray Davies har nyligen släppts soloalbumet "Americana" som en sorts uppföljare till sin självbiografi med samma namn från 2013 där Davies skriver om sin relation till USA.

Ray Davies har skrivit några av Kinks mest kända låtar som "Waterloo sunset", "Lola", "You really got me" och "Sunny afternoon".