"King Arthur" – en megaflopp

Charlie Hunnam spelar kung Arthur och Guy Ritchie har regisserat. Arkivbild. Foto: Joel Ryan

För stora Hollywoodfilmer betyder filmens premiärhelg allt – hur mycket pengar en film spelar in under sina första dagar avgör hela dess framtida.

Enligt Hollywood Reporter har Guy Ritchies "King Arthur: Legend of the sword" kort efter sin premiär visat sig vara en ekonomisk "flopp av episka proportioner".

Filmen, som kostat över en och en halv miljard kronor att spela in, drog "bara" in 129 miljoner kronor från 3 702 biografer i USA under öppningshelgen.

Enligt Hollywood Reporter är det en av de sämsta premiärsiffrorna någonsin för en storbudgetfilm av "King Arthurs" mått.

Kungaeposet om svärdet i stenen ligger för tillfället tvåa på den svenska biotoppen. I filmen syns bland andra Charlie Hunnam, Jude Law och Djimon Hounsou.