Kinesiska politiker straffas för korruption

Utredningen mot de båda männen offentliggjordes i fjol. Li, som var minister 2010–2016, får vara kvar i partiet men förlorar många av sina politiska rättigheter under två år medan han hålls under "uppsyn". Do har fått en "allvarlig" intern partivarning och kommer att pensioneras i förtid, enligt ett uttalande från partiet.

President Xi Jinping har de senaste åren haft en framrullande kampanj mot dem allomfattande korruptionen, som han sagt hotar själva partiets existens.

Många bedömare har också pekat på att kampanjen använts som ett verktyg för att bli av med politiska motståndare.