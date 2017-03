Kinesisk utmanare jagar Ericsson i patenttoppen

Huaweis huvudkontori den sydkinesiska staden Shenzhen är som en liten stad. Arkivbild. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Företagen både i Europa och från resten av världen ansökte om i stort sett lika många patent under 2016 som under året före. Det uppger Europeiska patentkontoret, EPO, som sammanställt hur många patentansökningar för Europa de fått in.

De svenska företagen har däremot lämnat in något färre patentansökningar än tidigare men ligger ändå kvar på en elfte plats. Schweiz och Nederländerna är de enda jämförbara länder som ligger före Sverige på listan som annars domineras av stora länder som USA, Tyskland och Kina.

En mer rättvis bild av hur länderna presterar får man genom att titta på hur många patentansökningar per invånare som lämnats in från de olika länderna. Då ligger Schweiz, Nederländerna, Sverige, Danmark och Finland i topp. Norge ligger på 15:e plats.

Tittar man i stället på hur många patent som faktiskt beviljats har det gått ännu bättre för Sverige. Antalet beviljade patent har ökat med 37 procent, till närmare 2 700 stycken.

Av de svenska företagen är det i vanlig ordning telekombolaget Ericsson som fått flest beviljade europeiska patent, närmare 1 000 stycken vilket är drygt en tredjedel fler än under året före. Före Ericsson ligger bland annat de två sydkoreanska telekom- och it-företagen LG och Samsung.

Ericssons värsta konkurrent, kinesiska Huawei, ligger strax efter på listan över beviljade patent. Däremot har Huawei lämnat in betydligt fler ansökningar om nya patent och det kan påverka utfallet framöver.

Totalt sett gäller de flesta patentansökningarna området för medicinsk teknik med digital kommunikation som tvåa. Datorteknik är tredje störst och skiljs från digital kommunikation.

Ericssons dominans i Sverige gör att det är ansökningar inom digital kommunikation som är det i särklass största svenska patentområdet. Det följs av transporter där fordonstillverkarna Scania och Volvo driver på.