Kinesisk polis kan få jobba på Hongkongmark

Den nya tåglinjen kopplar ihop Hongkong med fastlandet och kommer att göra att Hongkongbor kan resa till Peking via Shenzhen och Kanton (Guangzhou). Bygget inleddes 2010, och är redan nu fem år försenat.

I slutet av maj rapporterade MTR och regeringen att bygget till 90 procent var genomfört, vilket innebär att den senaste tidsplanen om ett öppnande det tredje kvartalet 2018 ser ut att hålla.

Tåget halverar restiden från Hongkong till Kanton till strax under 50 minuter, medan en resa till Peking tar nio timmar i stället för 24.

På Hongkongsidan kommer tågen att färdas i 200 kilometer i timmen i en tunnel till Shenzhen, men maxhastigheten på tågen är 350 kilometer i timmen.

Kostnaden har skenat, och beräknas i dag landa på motsvarande knappt 90 miljarder kronor.

Källor: The Guardian, Financial Times, South China Morning Post, MTR