Kinesisk infiltration i Astra Zeneca

Avslöjandet har gjorts av tidningarna The Mail on Sunday, The Australian med flera som fått tillgång till en läckt databas med uppgifter om närmare två miljoner registrerade kinesiska partimedlemmar.

Detaljer avslöjar att det kinesiska inflytandet sträcker sig över stora delar av samhället. Särskilt brittiska och amerikanska företag har infiltrerats av partiet, enligt uppgifterna.