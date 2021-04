Kinesisk censur har letat sig in i Hollywood

När ”Nomadland”-regissören Chloé Zhao vann en Golden Globe för Bästa regi i början av mars skrev hon historia. Det var första gången på nästan 40 år som en kvinna tog hem priset, och första gången en asiatisk kvinna gjorde det. Sannolikt är att hon också vinner en regi-Oscar, och att ”Nomadland” med Frances McDormand i huvudrollen utses till Bästa film på galan i Los Angeles i kväll.

Chloé Zhao är bosatt i USA sedan många år, och hennes filmer inordnar sig i en lågmäld amerikansk independenttradition. Men hon föddes i Peking 1982, och det dröjde inte länge förrän hennes triumfer på Golden Globe-galan uppmärksammades i hemlandet. ”Det kinesiska folkets stolthet! Kvinnliga regissörers stolthet! Vi ser fram emot Oscarsgalan”, jublade användare på Weibo, den kinesiska motsvarigheten till Facebook och Twitter, samtidigt som andra ifrågasatte om den 39-åriga filmskaparen var kinesisk medborgare längre. De statliga medier som stämde in i hyllningskören refererade dock till henne som ”kinesisk regissör”. Dagen efter galan hade hashtaggen ”Chloe Zhao Wins Golden Globe for Best Director” haft över 280 miljoner visningar enligt branschtidningen Variety.