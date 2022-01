Kinas OS-app är ”guld värd” för spionage

Den 4 februari invigs OS i Peking. Alla som ska ge sig in i den så kallade OS-bubblan, bland annat idrottare, ledare och journalister, måste installera en app vid namn MY2022. Däri måste alla dagligen rapportera in sitt hälsotillstånd, med målet att hindra smittan från att ta sig in i bubblan.

Många frågetecken har rests kring appens övervakning av telefonen som appen installeras på. För någon vecka sedan kom en rapport från Citizen Lab vid universitetet i Toronto som visade på flera potentiella problem. Sedan plockade den amerikanska säkerhetsexperten Jonathan Scott isär appens beståndsdelar och kom fram till att ”alla olympiernas ljud spelas in, analyseras, och sparas på kinesiska servrar”.