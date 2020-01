Kinas kritik mot Sverige: ”Ytterst dålig idé”

GENÈVE Kinas FN-ambassadör i Genève, Chen Xu, har just kommit tillbaka från Peking efter möte med president Xi Jinping och WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus om det nya coronaviruset. Det blixtinkallade samtalet ledde fram till att Världshälsoorganisationen (WHO) på torsdagskvällen utlyste internationellt nödläge för människors hälsa till följd av virusets spridning. Ambassadören välkomnar beslutet. Han betonar vikten av att WHO inte rekommenderar restriktioner för resande och handel.

Men han är medveten om att allt fler länder vidtar egna restriktioner genom att stoppa flygningar, stänga gränser, bomma igen butiker och fabriker samt evakuera medborgare till hemländerna. Han känner till att även Sverige ska flyga hem medborgare från virusdrabbade Wuhan. Sannolikt sker evakueringen av upptill 15 svenska medborgare i Hubeiprovinsen under kommande helg.