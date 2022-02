Ett resolut statligt ingripande ses ofta som ett tecken på makt och handlingskraft, en förmåga att åtgärda problem. Kinas agerande under pandemin och valet av en "zero covid"-strategi för att hindra all spridning av smitta har av de styrande lyfts som en sådan styrkedemonstration. Diktaturen kan hålla smittan nere.