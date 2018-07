Kina underminerar det globala handelssystemet

Francis Fukuyama är kanske mest känd för sitt verk The End of History and the Last Man som förutspådde en global triumf för den liberala demokratin. Boken kom att representera den optimistiska tidsandan efter kalla krigets slut. Idag är det lätt att skratta åt Fukuyama, när Freedom House tolv år i rad har registrerat en global urholkning av frihet och en frammarsch av auktoritära styren.