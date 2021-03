Kina står för mer än hälften av all kolkraft

Kina stod för 53 procent av världens totala kolkraft under 2020, enligt en studie från brittiska Ember. Det är en ökning med nio procent sedan 2015.

Landet har lovat att minska sitt beroende av kolkraft och att bli koldioxidneutralt till år 2060. Men under 2020:s första sex månader beviljade Kina bygglov för fler koleldade kraftverk än vad man gjorde under hela 2018 respektive 2019 och landet var under fjolåret det enda av G20-länderna som såg en stor ökning av kolkraft.