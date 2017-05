USA? Nej Kina.... Foto: Vincent Thian

När jag kommer in i hotellets frukostrum finns det ett urval av de vanliga stora amerikanska dagstidningarna att välja mellan.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Men där finns också den dagliga utgåvan av ”China Daily” som t ex berättar att Greenwich, Connecticut och Hangzhou nu är systerstäder.

Tidningen är på 16 sidor och berör olika aspekter på Kina/USA.

Annons X

Jag tar i stället lokaltidningen Washington Post. Men när jag kommit några sidor in i den hittar jag bilagan ”China Watch” som är en annonsbilaga som på 8 sidor berättar om olika frågor med samma fokus: Kina/USA.

Att satsa på att förklara Kina och Kina-USA-relationerna för amerikaner är inget nytt utan har pågått ett antal år. Jag har stött på samma bilagor vid tidigare besök i den amerikanska huvudstaden.

Eftersom amerikanska medier är så USA-fokuserade är det lätt att förstå att den kinesiska regeringen ser ett värde av att på detta sätt möta amerikanska läsare. Inte minst torde det behovet tett sig extra välmotiverat efter förra årets amerikanska presidentvalskampanj med Donald Trump otaliga, föga diplomatiska utfall mot Kina - utfall som inte sällan hade samma rasistiska tonläge som i hans attacker mot Mexiko och mexikaner.

Det slog mig när jag funderade på detta att Europa (EU) borde ha samma intresse att nå fram till amerikaner. Jag vet inte om det görs några sådana ansträngningar.

Däremot vet jag att den svenska ambassaden har gjort en utmärkt skift som beskriver svenska företags betydelse som stora investerare (och jobbskapare) i USA. Det är en produkt som förmodligen nu uppdateras givet det nya politiska läget i USA.

I Boston Globe läser jag en artikel som tecknar ett annat, mycket intressant perspektiv på relationen mellan USA och KIna.

Det är Graham Allison från Harvard Kennedy School - författare till den kommande boken “Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?” - som skriver om hur kinesiska universitet och forskningsinstitut nu är överlägsna de amerikanska motsvarigheterna.

Tsinghua University dethroned MIT as the top engineering university in the world in 2015, according to the closely-watched US News & World Report annual rankings. Tsinghua’s recent surge is not an isolated example. Everyone knows about China’s rise, but few have realized its magnitude or its consequences. Among the top 10 schools of engineering, China and the United States now each have four.

Kommer USAs och Kinas ledare att framöver kunna hantera sin konkurrens med fredliga medel? Det är Allisons avslutande fråga och uppenbart det hans kommande bok handlar om.

Det finns förklaringar till att Kina vill synas på mitt och många andras frukostbord.