"I could stand in the middle of 5th Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose voters.” Foto: Brynn Anderson

Washington Post har just på sin hemsida publicerat en på sitt sätt sällsam eller rörande eller vad man nu ska säga...artikel om hur den nordkoreanska regimen genom inofficiella kontakter med amerikanska tankesmedjor försöker begripa sig på Donald Trump.

Tidningen beskriver ”an apparent attempt to make sense of President Trump and his confusing messages to Kim Jong Un’s regime”.

De är förundrade över att regeringsmedlemmar säger helt andra saker än presidenten:

Why, for instance, are Trump’s top officials, notably Defense Secretary Jim Mattis and Secretary of State Rex Tillerson, directly contradicting the president so often?

Det ärliga svaret är ju, som jag tidigare skrivit, att president Trump inte sysslar med seriös politik - varken inrikespolitik och allra minst utrikespolitik - utan han arbetar med det han tycker att han kan, nämligen att bedriva presidentvalskampanj.

Han är inriktad på november 2020 och då ska han, hoppas han, besegra sin demokratiske motkandidat så att han också får flest röster - vilket han inte fick 2016.

Under tiden är allt som skapar uppmärksamhet och särskilt allt som tillfredsställer hans väljarbas bra - oavsett om han byter budskap allt som oftast.

Det spelar nämligen ingen roll vad han säger; det lärde han sig förra året.

Det finns en enda Trump-replik man ska ha i minnet om man vill försöka förstå honom:

"I could stand in the middle of 5th Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose voters.”

Trump har ingen respekt för sanning men han är övertygad om sin egen förmåga att vinna väljare - även om han stod mitt på femte avenyn i New York och sköt någon så skulle han nämligen inte förlora väljare.

Detta är en mycket speciell ”politiker”.

Vid hans sida ter sig Kim Jong Un högst ordinär och framför allt lättbegriplig.

Men vad Trump kommer att säga vet ingen och absolut inte han själv. Han improviserar hela tiden med ett enda syfte.

I USA undrar många om han skulle kunna starta ett kärnvapenkrig för att bli omvald. Vem vet? Om den frågan skrivs det också en hel del.

