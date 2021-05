Kika in i 60-talshuset: ”Här blir man påmind av historien”

– Vill ni ha kaka?

Nina Lindvall kommer ut från köket med en hembakad sockerkaka med kardemumma. Det är en av årets första riktiga sommardagar och vi dricker lemonad ur glas med stora isbitar som Nina fryst in små blåa penséer i. Vi sitter på uteplatsen under den 60-talsinspirerade pergolan i svart trä som hon byggde för några år sedan. I nivåskillnaderna har det sprängts in planteringslådor där man hittar allt från små tallar till kryddodlingar och bonsaiträd.