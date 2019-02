Pr-drottningen Maria Millqvist Englundh skapar möten mellan kultur och näringsliv, även här i sitt eget hem.

Pr-drottningen Maria Pyret Millqvist Englundh är en hårt arbetande affärskvinna i en ofta hård kommunikationsvärld. Orädd går hon gärna sin egen väg, alltid nyfiken, ofta med en säregen fingertoppskänsla för samtiden, med ett imponerande nätverk och en förmåga att öppna dörrar mellan människor, kreatörer och företag för att skapa dynamiska samarbeten och generera nya idéer, produkter och uppmärksamhet.

Nu öppnar hon en ny dörr, nämligen den till sitt eget hem.

– Möten är något exklusivt i dag när vi lever i en digital tid. Jag arbetar med att skapa just möten, särskilt mellan näringslivet och kulturen, säger Maria Pyret Millqvist Englundh och häller upp kaffe i sitt vardagsrum.

Hon är grundare av pr-byrån SpoilConcept som ligger ett kvarter bort vid Karlavägen. Byrån arbetar gärna med att vara en kreativ korsbefruktning, ett givande och tagande, där kulturen ger kredibilitet och intellektuell inramning, känslor och upplevelser, medan näringslivets varumärken ger trygghet och sponsorskap.

– Det handlar mycket om att ha en känsla för dynamiken, mixen av människor och kreativa krafter där olikheterna berikar, säger hon.

Höstens stora projekt kan ha varit det hittills mest ansträngande, men också hennes mest omtalade. Så påfrestande, samtidigt så berikande, var det att sy ihop nyinvigningen av Nationalmuseum.

– Den stora utmaningen var att inom ramen för en statlig budget överträffa folks förväntan. Vi såg på museet som en nationalsymbol, lite vad Louvren är för Paris. Det satte ambitionen för evenemanget.

För att vara en sådan spindel i nätet, så är Pyret utanför sin värld föga känd. Det är också så hon vill ha det. Det handlar om att "se men inte synas".

– Vi lever i en tid där mycket handlar om att bli sedd, men vi lyfter sällan fram oss själva.

Hemmet däremot tål att ses. På många sätt speglar våningen – "Stickan Andersson bodde här, visste du det?" – pr-byråns dynamiska mix mellan konst och företagande. Ett konstfoto av Julia Hetta på en vägg, en Olle Bærtling på en annan.

– Jag var en tidig samlare och köpte min första oljemålning som tjugoåring. Konstintresset har alltid funnits där. När jag ville köpa den här tavlan av LG Lundberg vars dotter jag känner så sa han: "Har du inget bättre att spendera dina pengar som tjugoåring på?", minns Pyret med ett skratt och pekar på den stora målningen föreställande ett magiskt landskap i grått.

Sedan dess har hon ofta arbetat med konst – alltifrån Nordiska museet till Fotografiska, Bonnier Konsthall och Arkitektur- och Designcentrum till CFHILL.

Vilka projekt har betytt mest för dig?

– Bra fråga, låt mig tänka…, säger hon och tystnar för en sekund.

Tystnad i Pyrets sällskap är en raritet, så vi vårdar den.

Sedan svarar hon:

– Lara Bohinc och Skultuna-samarbetet som vi initierade och lanserade. Nu till våren kommer vi göra ett liknande projekt där Laras designvärld möter Kasthall. Oväntade möten där konstnärligt uttryck står i centrum.

Ett annat projekt som ligger Pyret nära om det -kreativa pr-hjärtat är evenemanget på förra årets möbelvecka åt De La Espada.

– Idén genomsyrade återigen viljan att kombinera konstnärligt uttryck med näringslivet.

Projektet för det portugisiska möbelmärket var omtalat, kanske möbelveckans mest uppmärksammade. Det genomfördes just här, i den här våningen. Pyrets privata hem gjordes om till en scen för föreställningen Let’s pretend this never happened i regi av Joana Astolfi och Roberta Ellingsen. Konst och privata möbler togs bort och familjen flyttade ut för några dagar. In flyttade De La Espadas nya kollektion – från soffor till bord – och täcktes med lakan. Två skådespelare och en matta av ljudkonst byggde upp en kärleksberättelse mellan paret där inredningen avtäcktes samtidigt som deras volatila kärleksrelation dramaturgiskt skildrades. Av nöd och lust, glädje och saknad, skratt och gråt. Den oortodoxa kollektionsvisningen omskrevs även utomlands, lite av en kommersiell twist av dramatikern Eugène Ionescos pjäs Stolarna där även de tysta möblerna i rummen ställde existentiella frågor om livet. Pyret må ofta vara en sprudlande glad branschprofil, men under ytan av hårt arbete ruvar en filosof, en kommersiell sådan, men likväl en tänkare.

– Varje varumärke måste ha en orsak till sin existens, en genuin anledning att finnas till, särskilt i en tid när vi har till synes allt.

Existentialismen är en humanism, skrev en gång filosofen Jean Paul Sartre, och det gäller även varumärkens existens. De mår bäst i att bottna i något mänskligt, humanistiskt, något riktigt, helst genuint. Lite som Pyrets eget hem och hennes intresse för inredning. Vid sidan av livet som pr-proffs är hon även delägare i textil- och möbelagenturen Tibbey & Co som bland annat företräder italienska Rubelli, Nobilis och Casamance.

– Jag är fascinerad av hur designen av en stol förhöjs av ett vackert tyg. Kvaliteten, mönstret, strukturen, säger hon och drar handen över textilen som pryder fåtöljen.

Det är kallt ute, men värme finns det gott om hemma hos familjen Millqvist Englundh. Våningen förälskade de sig i och köpte på stående fot för fyra år sedan. Den ovala hallen öppnar upp sig som en solfjäder för gäster att mötas i, ofta från såväl kulturlivet som näringslivet.

Att skapa möten mellan just dessa två är ju Pyrets specialitet, även privat

Vem: Maria Pyret Millqvist Englundh, Creative Director på pr-byrån Spoil-Concept. Make Johan och döttrarna Margaretha och Elisabeth. Var: Karlavägen, Östermalm, med utsikt mot Lärkstaden. Hur: Åtta rum och kök i fastighet från 1915.

