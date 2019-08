Kihlström körde Who's Who till storseger

– Det känns otroligt skönt att lyckas vinna det här loppet. Hästen var jättebra och sedan körde Örjan Kihlström ett perfekt lopp, sade en lycklig Pasi Aikio.

Örjan Kihlström har förmågan att göra det mesta rätt i de allra största loppen. Bakom Who's Who i V76-6 hittade han tredjepar utvändigt – rygg på värste konkurrenten Milliondollarrhyme. De satt klistrade i rygg fram till upploppet. Who's Who tog in decimeter för decimeter och på mållinjen var han först i mål.