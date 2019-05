Skådespelaren – och countrymusikern – Kiefer Sutherland kommer till Göteborg för en spelning på Pustervik den 16 augusti.

Sutherland är kanske mest känd för sin roll som Jack Bauer i tv-serien "24" men han har på äldre dar givit sig in i musikens värld. 2016 släppte han debutskivan "Down in a hole" och i slutet av april i år kom uppföljaren "Reckless & me".