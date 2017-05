Kidmans chansningar ledde till röda mattan

Född: 1967, i Hawaii, uppvuxen i Australien.

Familj: Gift med musikern Keith Urban som hon har två barn med. Har även två barn med ex-maken Tom Cruise.

Karriär i urval: "Bangkok Hilton" (1988), "Eyes wide shut" (1999), "Moulin rouge" (2001), "Dogville" (2003), "Grace of Monaco" (2014),

Aktuell: På filmfestivalen i Cannes med: "De bedragna" av Sofia Coppola, "How to talk to girls at parties" av John Cameron Mitchell, "The killing of a sacred deer" av Yorgos Lanthimos samt tv-serien "Top of the lake: China girl" av Jane Campion.