Kenyanske författaren Wainaina död

Den kenyanske författaren och aktivisten Binyavanga Wainaina är död, enligt flera kenyanska medier. Han är en av landets mest omtalade författare, och slog igenom internationellt med den bitska satirtexten "How to write about Africa". På svenska finns hans kritikerrosade uppväxtskildring "En dag ska jag skriva om den här platsen".

I början av 2014 kom Binyavanga Wainaina ut som gay med texten "Jag är en homosexuell, mamma". Det är delvis ett fiktivt samtal med hans mor och publicerades samtidigt som hårda antigaylagar instiftades både i hans mors hemland Uganda och i Nigeria där han ofta vistades. Texten har beskrivits som det saknade kapitlet i hans biografi.