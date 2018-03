Kvällen börjar visuellt anslående med ”As it were”. Svarta pappersflak singlar ner på det vita golvet och förvandlar scenen till en grafisk, tolkningsbar bild av död och återuppståndelse. Ur en jättelik hög med aska på ett bord drar dansarna fram två nakna kroppar, en man och en kvinna. Musiken (av Dickson Dee) är ödesmättad med kaskader av ekande, elektroniska klangsjok. Mörkret härskar.

Den tibetanske koreografen Sang Jijia, skolad i Peking, Hongkong och hos William Forsythe, skapade för några år sedan "Not here / Not ever" för norska Carte Blanche; en komplex stilmix som blev något anonym. I det nya verket uppstår istället en närmast manisk rörelseenergi i en värld på glid – kanske efter en katastrof.